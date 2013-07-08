ЕС должен подписать Ассоциацию вне зависимости от Тимошенко – эксперты

Такое мнение высказали украинские эксперты в ходе экспертного опроса «Оценка политической ситуации в контексте проведения переговоров между Украиной и ЕС относительно подписания Соглашения об Ассоциации», проведенного 01-05 июля 2013 года Агентством стратегических коммуникаций Res Publica.

Большинство опрошенных экспертов (60%)уверены, что в случае, если вопрос освобождения экс-премьер-министра Юлии Тимошенко не будет решен до Вильнюсского саммита, то ЕС должен подписывать Соглашение с Украиной – так как будущее страны не должно быть заложником отдельных личностей или ситуаций. 20,0% считают, что Евросоюз подписывать Соглашение с Украиной не должен – так как принципы ЕС важнее интересов отдельных стран. И 20,0% затруднились с ответом.

При этом, эксперты продолжают оптимистически оценивать шансы Украины подписать Соглашение об Ассоциации с Европейским Союзом в ближайшее время. Так, 70,0% респондентов высказали уверенность в том, что Соглашение будет подписано на Вильнюсском саммите Восточного партнерства в ноябре 2013 года. 3,3% считает, что Украина не успеет оформитьассоциацию до конца 2013 года, но сделает это до президентских выборов 2015 года. 6,7% опрошенных прогнозируют, что Соглашение будет подписано уже после 2015 года. И 10,0% уверенны в том, что Соглашение об Ассоциации в ближайшие годы подписано не будет.