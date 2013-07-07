В Колумбии арестовали «главного наркоторговца мира»

После ареста Паннунци депортировали в Италию, сообщает Радио Свобода.

В Минобороны Колумбии заявили, что Роберто Паннунци, разыскиваемый уже несколько лет, арестовали в торговом центре с фальшивым удостоверением личности - гражданина Венесуэлы.

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Преступника связывают с калабрийской мафией из южной Италии и с колумбийскими и мексиканскими наркокартелями. Итальянские прокуроры говорят, что он организовал перевозку тысяч килограммов кокаина из Южной Америки в Европу, что делает его крупнейшим импортером кокаина в мире.