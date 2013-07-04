Наркотики из Италии поступали в Украину в печенье

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, установлено, что преступную группу создал и возглавил в октябре 2012 года 29-летний житель г.Ровно, который привлек в нее трех жителей областного центра. Целью деятельности сообщников стало системное перемещение из Итальянской Республики через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля наркотических средств.

Находясь за рубежом, организатор группы покупал таблетки с содержанием псевдоэфедрина у знакомых фармацевтических работников, прятал их в упаковки с печеньем и переправлял посылками сообщникам в Украину через частных перевозчиков.

Таким образом, с октября 2012 по февраль 2013 года членам группы удалось незаконно переместить через таможенную границу Украины псевдоэфедрин на общую сумму около 6,5 тысяч евро.

Участникам преступной группы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

По закону, членам этой организованной преступной группы грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Дело направлено в суд.