Укроборонпром сместил гендиректора на одном из крупных госпредприятий

Государственный концерн "Укроборонпром" уволил Геннадия Зайкова с должности генерального директора государственного предприятия “Научно-производственный комплекс газотурбостроения “Заря”-“Машпроект” и назначил временно исполняющим обязанности генерального директора Алексадра Похилко.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

Согласно сообщению, Похилко ранее занимал должность заместителя генерального директора по финансам и экономике.

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» образован с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве.