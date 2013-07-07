Завтра в Украине будет жара и немного дождя

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 8 июля в Прикарпатье, центральных, а ночью и в северных областях местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных населенных пунктах шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 17-22°, на побережье морей около 25°, днем 27-32°, на юге и востоке местами 35°; в западных областях ночью 13-18°, днем 24-29°.

В Киевской области завтра ночью местами кратковременный дождь, гроза; днем без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 24-29°.

В столице ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 26-28°.

Температура воды в Черном море сегодня составляет 22-25°, Азовском 23-27°, в Днепре возле Киева 25°.