В Одессе загорелся трамвай с пассажирами (фото)

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

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Согласно сообщению, возгорание произошло около 8.00 в районе детского оздоровительного центра «Молодая Гвардия». Загорелась обшивка на крыше вагона. Водитель своевременно выпустил пассажиров и до приезда пожарных самостоятельно погасил огонь из огнетушителя.

Пострадавших нет. Причина возгорания уточняется.