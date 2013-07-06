В Одессе загорелся трамвай с пассажирами (фото)

18:32, 06 июля 2013
Общество
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В Одессе сегодня загорелся трамвай с пассажирами.

В Одессе горел трамвай

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

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Согласно сообщению, возгорание произошло около 8.00 в районе детского оздоровительного центра «Молодая Гвардия». Загорелась обшивка на крыше вагона. Водитель своевременно выпустил пассажиров и до приезда пожарных самостоятельно погасил огонь из огнетушителя.

Пострадавших нет. Причина возгорания уточняется.

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