В Одессе загорелся трамвай с пассажирами (фото)
18:32, 06 июля 2013Общество
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В Одессе сегодня загорелся трамвай с пассажирами.
В Одессе горел трамвай / Фото: dumskaya.net
Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.
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Согласно сообщению, возгорание произошло около 8.00 в районе детского оздоровительного центра «Молодая Гвардия». Загорелась обшивка на крыше вагона. Водитель своевременно выпустил пассажиров и до приезда пожарных самостоятельно погасил огонь из огнетушителя.
Пострадавших нет. Причина возгорания уточняется.
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