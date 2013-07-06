Жители Донецка потребовали люстрации МВД и отставки Захарченко (фото, видео)

Как передает корреспондент УНИАН, митинг, организованный донецкими блогерами, журналистами через социальную сеть, собрал около 70 человек, которые пришли с государственными флагами, с плакатами «Захарченко – в отставку!», «МВД=ОПГ», «Дубовика – в отставку!», «Требуем люстрации органов МВД!», «Офицер! Живи. Служи. Помни Врадиевку!».

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Митинг прошел без политической символики, но выступающие критиковали сегодняшнюю работу правоохранителей в Украине, которые сами, являясь ставленниками власти, нарушают законы и совершают преступления. Участники акции заявили, что, прежде всего, министр МВД Захарченко должен понести ответственность за то, что происходит в его ведомстве и уйти в отставку. Так, известный донецкий блогер и журналист Денис Казанский подчеркнул, что министр МВД «не выносит ничего из того, что происходит в Украине; и, к сожалению, он является просто работником системы, которая сегодня несправедлива и имеет античеловеческую направленность».

Он и другие выступающие также напомнили, что в Донецке, осенью 2011 года во время сноса правоохранителями палатки голодающих чернобыльцев, погиб один из протестующих, которого просто затоптали, а летом 2012 года правоохранители милицейской дубинкой изнасиловали мужчину, но Виктора Дубовика, который тогда руководил Донецким горуправлением милиции, повысили – теперь он первый заместитель главы МВД.

Также, как сообщает сайт 62.ua, организатор чернобыльcких протестов в Донецке в 2011 году Владимир Деркач вручил милиционерам книгу об умершем при сносе палаточного городка чернобыльцев шахтере Геннадия Коноплеве.

Собравшиеся также требовали отставки и Дубовика. Митингующие периодически скандировали свои требования отставки руководства МВД, прекращения насилия правоохранительных органов над рядовыми гражданами и требования сурово наказать врадиевских насильников. За участниками митинга на протяжении всей акции наблюдали работники милиции из окон здания областного главка.

В пресс-релизе, после распространенном Отделом по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области по завершению митинга, отметили, что «митинг в поддержку жителей Врадиевки, проведённый под зданием ГУМВД Украины в Донецкой области, прошёл спокойно, без эксцессов»..

«Выступающие высказывали своё мнение не только о событиях в Николаевской области, но и о фактах, в разные годы имевших место в городах Донетчины. Во время мероприятия нарушений общественного порядка не зафиксировано», - было заключено в сообщении городского УВД.