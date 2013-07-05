В Украине на 12% повысили цены на спирт (видео)
В Украине на 12% подорожал спирт. Эксперты уже прогнозируют увеличение на рынке теневой алкогольной продукции.
С сегодняшнего дня в Украине дорожает спирт на 12%.
На тему: Украина - на третьем месте в мировом рейтинге любителей водки
Ожидается, что бутылка дешевой водки емкостью 0,5 литра подорожает примерно на гривню, сообщает ТСН.
Эксперты уже прогнозируют увеличение на рынке теневой, а следовательно и низкопробной, алкогольной продукции.
Ранее ГП "Укрспирт" сообщил производителям ликероводочной продукции о подорожании с 5 июля спирта на 18 грн / дал. Последний раз цены на водку повышали 1 марта.
Как сообщал УНИАН, Украина по итогам 2012 года заняла третье место в мире по среднему потреблению водки на человека.
Об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленного на основе данных британской компании International Wine & Spirit Research. Согласно ему, на одного жителя Украины (включая женщин и детей) приходится 7,7 литра водки в год.