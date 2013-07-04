Милиция накрыла нарколабораторию в гараже под Черкассами

Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ в Черкасской области, в состав преступной группы входили трое безработных местных жителей, в возрасте от 31 до 39 лет. Оперативники СБУ установили, что наркодельцы обустроили в гараже и в подсобном помещении частного дома, который принадлежал одному из злоумышленников, нарколабораторию, где изготовляли наркотики. В дальнейшем они реализовывали их оптовыми партиями наркодилерам.

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На этой неделе сотрудники УСБУ в Черкасской области задержали 34-летнего организатора, который на собственном автомобиле перевозил наркотики в Киев. Во время задержания злоумышленник оказал сопротивление правоохранителям, и пытался избавиться от наркотика, разбив стеклянную емкость с наркотическим веществом.

Во время досмотра автомобиля оперативники изъяли более 400 мл ацетиллированного опия, 10 г амфетамина и таблетки «экстази».

В тот же день были задержаны и двое сообщников задержанного. Во время обыска в жилье злоумышленников в предместье Черкасс сотрудники СБУ обнаружили подпольную нарколабораторию, изъяли специальное оборудование для изготовления наркотических веществ, более 6 кг маковой соломки, 2,5 л ацетиллированного опия, почти 600 мл экстракта опия, 1 л уксусного ангидрида, более 270 л растворителя, более 400 г амфетамина и 200 таблеток «экстази», а также более 50 тыс. грн, почти 3 тыс. дол. и ювелирные изделия.

По материалам СБУ следственным управлением УМВД в Черкасской области начато уголовное производство по ч.3 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УКУ.

По решению суда двум задержанные избрана мера пресечения свободы – удержание под стражей, третий находится под домашним арестом.