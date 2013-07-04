Милиция опровергла задержание участников штурма во Врадиевке
Милиция не задержала ни одного из участников штурма райотдела милиции во Врадиевке Николаевской области.
Об этом во время брифинга во Врадиевке сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Виктор Дубовик, сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД.
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«Правоохранители не задержали ни одного из участников штурма райотдела милиции пгт Врадиевка. Мы проводим самую тщательную проверку всех фактов. Это в интересах МВД», - отметил Дубовик.
Как сообщал УНИАН, с 1 по 2 июля Врадиевский районный отдел милиции в Николаевской области пикетировали несколько сотен местных жителей с требованиями задержания капитана милиции Евгения Дрыжака, на которого 29-летняя Ирина Крашкова указывает как на участника ее изнасилования.
Приказом министра внутренних дел Виталия Захарченко от должности отстранен начальник Управления МВД Украины в Николаевской области Валентин Парсенюк и уволен руководитель Врадиевского райотдела милиции. Вечером 2 июля прокуратура Николаевской области задержала капитана Врадиевского райотдела милиции Дрыжака. 3 июля Центральный районный суд Николаева выбрал для капитана Дрыжака меру пресечения в виде содержания под стражей до 15 августа.
Справка УНИАН. 29-летнюю женщину во Врадиевке Николаевской области нашли на улице без одежды с признаками насилия на теле. Потерпевшая была госпитализирована в реанимацию. 28 июня по подозрению в совершении изнасилования, разбойного нападения и нанесении тяжких телесных повреждений были задержаны лейтенант милиции Дмитрий Полищук и таксист Сергей Рябиненко.
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.121, ч.3 ст.152, ч.4 ст.187 УК Украины (причинение тяжких телесных повреждений, изнасилование, разбойное нападение).