Милиция опровергла задержание участников штурма во Врадиевке

Об этом во время брифинга во Врадиевке сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Виктор Дубовик, сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД.

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«Правоохранители не задержали ни одного из участников штурма райотдела милиции пгт Врадиевка. Мы проводим самую тщательную проверку всех фактов. Это в интересах МВД», - отметил Дубовик.

Как сообщал УНИАН, с 1 по 2 июля Врадиевский районный отдел милиции в Николаевской области пикетировали несколько сотен местных жителей с требованиями задержания капитана милиции Евгения Дрыжака, на которого 29-летняя Ирина Крашкова указывает как на участника ее изнасилования.

Приказом министра внутренних дел Виталия Захарченко от должности отстранен начальник Управления МВД Украины в Николаевской области Валентин Парсенюк и уволен руководитель Врадиевского райотдела милиции. Вечером 2 июля прокуратура Николаевской области задержала капитана Врадиевского райотдела милиции Дрыжака. 3 июля Центральный районный суд Николаева выбрал для капитана Дрыжака меру пресечения в виде содержания под стражей до 15 августа.

Справка УНИАН. 29-летнюю женщину во Врадиевке Николаевской области нашли на улице без одежды с признаками насилия на теле. Потерпевшая была госпитализирована в реанимацию. 28 июня по подозрению в совершении изнасилования, разбойного нападения и нанесении тяжких телесных повреждений были задержаны лейтенант милиции Дмитрий Полищук и таксист Сергей Рябиненко.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.121, ч.3 ст.152, ч.4 ст.187 УК Украины (причинение тяжких телесных повреждений, изнасилование, разбойное нападение).