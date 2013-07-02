В Киеве состоится мировая премьера шоу Анатолия Залевского Rizoma «Time»

4 и 5 июля на сцене Национального академического театра русской драмы им. Леси Украинки состоится премьера новой версии шоу Rizoma, созданного Анатолием Залевским, которая ознаменует собой начало мирового турне. Обновленная программа увидит свет под названием Rizoma «Time».

Шоу Rizoma – творение одного из самых именитых эквилибристов мира Анатолия Залевского. Артист цирка, мастер эквилибра, режиссер и основатель студии-мастерской цирка Анатолий является обладателем самой высокой мировой награды в области циркового искусства «Золотой клоун» в Монте-Карло и гордого звания Заслуженный артист Украины. Его новое шоу – это философский спектакль, представляющий собой синтез цирковых искусств, хореографии, современной музыки и мультимедийных эффектов.

Основная тема нынешнего спектакля Rizoma «Time» – тема времени, которая исследуется в интеллектуальном и эмоциональном аспекте. Языком пластики тела артисты выражают интеллектуальную составляющую спектакля – постоянство времени. Параллельно, комические персонажи рассказывают эмоциональную историю о том, что рано или поздно, время должно остановиться. Это произойдет под влиянием чистых эмоций и чувств, под влиянием безусловной любви.

Первая премьера Rizoma состоялась в 1999 году в киевском театре им. Ивана Франко. Сразу после этого спектакль отправился в европейский тур. Шоу было показано во всех крупнейших городах Германии, в Афинах и в Монте-Карло. Спектакль, целиком отснятый немецким телевиденьем, в свое время увидели телезрители Германии, Швейцарии и Франции. Вот как выглядел спектакль в то время: http://video.yandex.ua/users/circusmania/view/1051/.

Организатором премьеры в Киеве, а также мирового тура шоу Rizoma является компания Art of Artistic (Берлин, Германия), которая вот уже более 10 лет является продюсером Анатолия Залевского.

Шоу Анатолия Залевского Rizoma «Time»

4 и 5 июля, 2013 г., начало представлений в 19.00

Национальный академический театр русской драмы им. Леси Украинки,

Украина, 01001, Киев-1, ул.Богдана Хмельницкого 5

(ст. метро «Театральная»).

Отдел продажи и бронирования билетов:

тел.: 234-42-23, 287-87-87

Дополнительная информация для СМИ, а также организация интервью с Анатолием Залевским:

Екатерина Шестак, PR Batteries!

+38 050 776 87 65

katrin@prbatteries.com

www.prbatteries.com