ВР на этой неделе рассмотрит 26 правительственных законопроектов
Первый вице-премьер Сергей Арбузов в ходе заседания согласительного совета руководства Верховной Рады посетовал на непродуктивную работу парламента, выразив надежу, что на этой неделе ситуация исправится.
«По итогам прошлой пленарной недели получены не очень хорошие результаты. Убежден, такая работа не добавляет оптимизма нашим гражданам и ухудшает ожидания рынков. Надеюсь, ситуация исправится и мы будем плодотворно сотрудничать», - сказал Арбузов, передает корреспондент РБК-Украина.
По его словам, в ходе нынешней пленарной недели будет рассмотрено 111 вопросов, из них 26 - правительственные законопроекты. В частности, парламент рассмотрит пять законопроектов по вопросам социальной сферы, 10 законопроектов - в сфере развития бизнеса и инноваций, финансов, семь законопроектов - в судебной сфере и т.д.
Кроме того, на рассмотрение ВР вносится концепция создания Национальной общественной телерадиокомпании Украины.
Также Арбузов попросил депутатов включить в повестку дня правительственный законопроект №2101-а «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно стимулирования привлечения инвестиций».