ВР на этой неделе рассмотрит 26 правительственных законопроектов

«По итогам прошлой пленарной недели получены не очень хорошие результаты. Убежден, такая работа не добавляет оптимизма нашим гражданам и ухудшает ожидания рынков. Надеюсь, ситуация исправится и мы будем плодотворно сотрудничать», - сказал Арбузов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в ходе нынешней пленарной недели будет рассмотрено 111 вопросов, из них 26 - правительственные законопроекты. В частности, парламент рассмотрит пять законопроектов по вопросам социальной сферы, 10 законопроектов - в сфере развития бизнеса и инноваций, финансов, семь законопроектов - в судебной сфере и т.д.

Кроме того, на рассмотрение ВР вносится концепция создания Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Также Арбузов попросил депутатов включить в повестку дня правительственный законопроект №2101-а «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно стимулирования привлечения инвестиций».