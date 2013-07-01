Украина увеличила производство мяса почти на 10%

Такому росту показателей способствовала введенная в этом году дотация за выращенный и сданный на убой скот, заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«Государство продолжает поддержку отрасли животноводства, в том числе, мясное направление. Особенно это касается хозяйств населения, где производится более половины продукции животноводства. И такая системная поддержка продолжает давать хорошие результаты. Так, за 5 месяцев текущего года в Украине уже произведено более 1,3 млн тонн мяса, что на 8,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Растет производство, как в хозяйствах населения, так и на предприятиях», - отметил министр.

Присяжнюк добавил, что такому наращиванию показателей значительно способствовала введенная в этом году дотация за выращенный и сданный на мясоперерабатывающие предприятия скот. Ее уже получают селяне, фермеры и участники кооперативов. «За 5 месяцев правительство выделило 8,6 млн грн на это направление поддержки. Претендовать на нее могут те, кто выращивает и сдает на убой крупный рогатый скот и свиней», - отметил глава МинАП.

Кроме того, Присяжнюк подчеркнул, что в Украине продолжают реализовывать масштабные инвестиционные проекты в животноводстве. В частности, в рамках Госпрограммы активизации развития экономики на 2013-2014 гг, реконструируются и открываются новые животноводческие комплексы с привлечением средств инвесторов. Это поспособствует тому, что за два года производство молока увеличится на 3,5%, а реализация на убой скота - на 4,5%.