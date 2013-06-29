На Харьковщине утонуло пять человек, двое из них - дети

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области, все 5 несчастных случаев произошли в разных местах.

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Двое взрослых мужчин пренебрегли правилами безопасности на воде во время рыбалки, остальные утонули во время купания.

В целом с 1 мая в Харьковской области зафиксирован 41 несчастный случай на воде, 5 из из них произошли с детьми.