На Харьковщине утонуло пять человек, двое из них - дети
11:45, 29 июня 2013Общество
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В Харьковской области за сутки утонули пять человек, в том числе двое детей.
С 1 мая в Харьковской области зафиксировано 41 несчастный случай на воде
Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области, все 5 несчастных случаев произошли в разных местах.
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Двое взрослых мужчин пренебрегли правилами безопасности на воде во время рыбалки, остальные утонули во время купания.
В целом с 1 мая в Харьковской области зафиксирован 41 несчастный случай на воде, 5 из из них произошли с детьми.
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