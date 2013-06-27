Большинство украинцев не считают себя европейцами (опрос)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива и социологической службой Центра Разумкова, и обнародованного во время круглого стола «Оценки и прогнозы трансформации ЕС стратегические приоритеты для Центрально-Восточной Европы и Украины».

В то же время, по данным опроса, 55% граждан Украины не считают себя европейцами.

«Но, если сравнивать с опросом 2008 года, есть позитивная динамика: количество украинцев, которые считают себя европейцами, выросло на 9%, а тех, кто не считает, наоборот, уменьшилось на 15% (с 70% до 55%)», - отмечается в данных исследования.

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Наибольшее количество тех, кто считает себя европейцами, - среди молодежи в возрасте от 18 до 29 лет (43%), а тех, кто не считает, - среди старшего поколения (62%).

В региональном разрезе основная часть тех, кто считает себя европейцами, - представители западного региона (50%), а тех, кто не считает, больше всего на Востоке (62%).

В электоральном разрезе больше тех, кто считает себя европейцами, - среди избирателей ВО «Свобода» - 51% и партии «УДАР» - 44,5%.

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Кроме того, согласно данным опроса, чтобы почувствовать себя европейцем, абсолютному большинству - 59% граждан - необходим хороший уровень материального благополучия. Другие факторы связаны с соблюдением принципов демократии и свободы слова – за это высказались 40,5% респондентов. Для 24,5% украинцев, чтобы почувствовать себя европейцами, необходимо иметь возможность без виз ездить в страны ЕС.

Исследование проводилось с 17 по 20 мая 2013 года. Опрошено 2010 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах страны. Теоретическая погрешность - 2,3%.