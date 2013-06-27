Во Львовской области милиционеры увели 125 авто со штрафплощадки

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Львовской области, прокуратурой Львовской области начато расследование по факту злоупотребления служебным положением работниками милиции.

Установлено, что служебные лица ГУ МВД Украины в Львовской области, злоупотребляя служебным положением, из корыстных побуждений, при передаче транспортных средств со штрафплощадки, расположенной в селе Солонка Пустомытовского района, в территориальные подразделения милиции, распоряжались ими по собственному усмотрению. Это привело к исчезновению 148 единиц транспортных средств.

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27 июня прокуратурой Львовской области по данному факту зарегистрировано уголовное производство по ч.3 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, совершенные работником правоохранительного органа). Предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Досудебное расследование проводит следственный отдел прокуратуры Львовской области.