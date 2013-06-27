Канадский инвестор и СБУ обменялись обвинениями

Об этом Чер сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, 26 апреля сотрудники СБУ одновременно появились с постановлением на обыск в его квартире, квартире его гражданской жены и в офисе агентства "Групп 1".

При этом, как отметил Чер, выяснилось, что он проходит по делу в качестве свидетеля. Кроме того, во время обысков каких-либо незаконных предметов обнаружено не было. В то же время из помещений изъяли личные вещи, в том числе деньги в сумме более 313 тыс. грн. Позже было заявлено, что средства изъяты для выяснения на предмет возможной подделки.

В то же время, как узнали впоследствии Чер и его жена, полученные средства не были описаны, на них не был наложен арест. То есть, как предположил владелец денег, не исключено, что через определенное время они могли "потеряться".

Более того, заявил Чер, во время общения со следователем СБУ того интересовала информация, составляющая коммерческую тайну компании, а именно - ее клиентская база, условия сотрудничества с партнерами.

Следовательно, отметил Чер, есть все основания полагать, что это является обычным коммерческим шпионажем "на заказ". "Но "заказ" чей: конкурентов или это реализация государственной политики по уничтожению компаний с иностранными инвестициями в конкретной отрасли?" - задал риторический вопрос Чер.

Он также рассказал, что после обращения в прокуратуру Дарницкого района Киева, открытия ею уголовного производства по факту превышения служебных полномочий со стороны работников СБУ и, когда они были поставлены в известность, что их действия станут известны общественности через СМИ, следователь СБУ 20 июня лично позвонил по телефону и пригласил забрать деньги. Но в то же время должностное лицо откровенно намекнуло, что работать в Украине Черу не дадут, а также ему было сказано, что на протяжении двух недель агентство с канадскими инвестициями будет лишено лицензии на право заниматься своей деятельностью.

По словам Чера, учитывая ход событий, он обратился за помощью и дипломатическим реагированием в Посольство Канады в Украине.

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В свою очередь, в пресс-секторе ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области сообщили следующее: «Следственным отделом Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области 17 апреля зарегистрировано уголовное производство (ч. 1, ст. 359 УК Украины) по факту незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации.

26 апреля в рамках досудебного расследования сотрудники СБУ на основании постановления следственного судьи Печерского районного суда провели обыски на нескольких предприятиях и по адресу фактического проживания их руководителя. Во время обысков было обнаружено и изъято устройство с признаками специальных технических средств негласного получения информации.

В ходе проверок по уголовному производству также были обнаружены данные, которые свидетельствуют о взаимодействии этих предприятий с коммерческими структурами, имеющими признаки фиктивности. В жилище предпринимателя правоохранители изъяли 313 тысяч 800 гривен с целью проверки законности их происхождения.

В рамках зарегистрированного уголовного производства назначены экспертизы.

Законодательством Украины запрещено свободное обращение и реализация СТС. Использование их разрешено только государственным правоохранительным органам по решению суда. Для других юридических и физических лиц приобретение, сбыт и использование спецсредств негласного получения информации является противоправной деятельностью».