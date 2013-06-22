Водитель Audi, врезавшейся в остановку в Сумах, отсидел 12 лет за убийство

Об этом УНИАН сообщила начальник сектора связей с общественностью УМВД Украины в Сумской области Эльвира Биганова.

По ее информации, мужчина неоднократно попадал в поле зрения милиции. Так, в 2001 году он был осужден за убийство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины и вышел на свободу только 25 января этого года. Уже 28 марта этот же мужчина был остановлен и привлечен к ответственности работниками ГАИ за управление транспортом в нетрезвом состоянии, и несмотря на это, на следующий день, 29 марта, попал в ДТП.

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Кроме того, свидетели аварии сообщают в соцсетях, что буквально за считанные часы до ДТП автомобиль, который ее совершил, был выставлен на продажу.

Как сообщал УНИАН, в Сумах вечером 21 июня в центре города иномарка снесла остановку общественного транспорта вместе с магазином, в результате чего два человека погибли и трое получили травмы. На месте аварии собралось несколько сотен людей, раздавались призывы к самосуду. В это же время водителя иномарки укрыли в патрульной машине, которую окружили несколько десятков работников милиции. После ДТП правоохранители продемонстрировали журналистам водительское удостоверение задержанного на месте аварии. Документ выдан на имя Александра Блинника, 1978 года рождения.

Председатель Сумской ОГА Юрий Чмырь взял расследование резонансного ДТП под личный контроль.