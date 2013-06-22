Милиция взяла под круглосуточную охрану военные памятники

12:17, 22 июня 2013
Общество
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Милиция взяла под круглосуточную охрану мемориальные комплексы, братские могилы, обелиски и памятники.

Милиция охраняет памятники, у которых будут проводить мероприятия /Фото: Правительственный портал

В День скорби и памяти жертв войны в Украине ко всем мемориальным комплексам, братским могилам, обелискам и памятникам, у которых запланировано проведение мероприятий, максимально приближено наряды милиции, а с 21 июня в областных центрах и крупных городах страны они взяты под круглосуточную охрану милиции.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

В милиции отметили, в 303 населенных пунктах всех регионов государства запланировано проведение 418 массовых и других мероприятий. Общее количество участников составит более 66 тыс. человек. Охрану общественного порядка во время проведения массовых мероприятий будут обеспечивать более 3,5 тыс. работников органов внутренних дел.

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