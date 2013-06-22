Милиция взяла под круглосуточную охрану военные памятники

В День скорби и памяти жертв войны в Украине ко всем мемориальным комплексам, братским могилам, обелискам и памятникам, у которых запланировано проведение мероприятий, максимально приближено наряды милиции, а с 21 июня в областных центрах и крупных городах страны они взяты под круглосуточную охрану милиции.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

В милиции отметили, в 303 населенных пунктах всех регионов государства запланировано проведение 418 массовых и других мероприятий. Общее количество участников составит более 66 тыс. человек. Охрану общественного порядка во время проведения массовых мероприятий будут обеспечивать более 3,5 тыс. работников органов внутренних дел.