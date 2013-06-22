В Украине сегодня - День скорби и памяти жертв войны

День скорби установлен в Украине указом «О Дне скорби и памяти жертв войны в Украине» президента Кучмы в 2000 году.

Скорбный день установлен «...с целью всенародного почтения памяти сыновей и дочерей украинского народа, павших во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, их подвига и жертвенности... в поддержку инициативы общественных организаций ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и жертв нацистских преследований...».

Сегодня, премьер-министр Николай Азаров возложил цветы к могиле Неизвестного солдата и памятнику героям на площади Славы в Киеве.

Об этом сообщает Правительственный портал.

В церемонии также приняли участие председатель Верховной Рады Владимир Рыбак, ветераны, члены правительства, народные депутаты и представители киевской власти.