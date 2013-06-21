Кабмин утвердил законопроект об аренде земли для рыбоводств

Об этом говорится в законопроекте Минагрополитики «О внесении изменений в статью 288 и подраздел 6 раздела ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины», принятом вчера на заседании правительства, сообщает РБК-Украина.

Законопроект разработан МинАП при участии специалистов Госрыбагентств. В ближайшее время документ будет внесен в Верховную Раду. Его принятие позволит оптимизировать арендную плату за использование земель водного фонда под рыбоводческими хозяйствами.

Сейчас годовая сумма арендной платы за земли водного фонда составляет не менее трехкратного размера земельного налога и не более 12% нормативной денежной оценки. Если земельный участок получен через аукцион, арендная плата может превышать предельный размер платы, в зависимости от места его расположения и региона. Существующие арендные ставки на землю делают выращивание рыбы убыточным.

Поэтому, по убеждению специалистов МинАП, арендная плата для земельных участков, используемых для аквакультуры, в размере 3% от ее нормативной денежной оценки, будет стимулировать эффективность этого сегмента рыбной отрасли.