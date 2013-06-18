Украинские ветеринары усиливают контроль на границе с Россией

Так, на автодорогах приграничных регионов уже установлены пять постов. Это поможет предотвратить незаконное перемещение продукции животного происхождения из России и занесение этого заболевания в Украину.

В Украине набирает обороты туристический сезон. Поэтому государство активизировало все необходимые меры, чтобы из России не завезли возбудителя африканской чумы свиней. Так, на Луганщине уже проводятся соответствующие организационно-профилактические мероприятия. В частности, чтобы вместе с продуктами питания животного происхождения в Украину не попало это опасное заболевание, уже начали работу 5 постов. На них работают специалисты государственной ветеринарной службы совместно с сотрудниками ветеринарной милиции и сотрудниками ГАИ. Инспекторы намерены предотвращать незаконное перемещение продукции животного происхождения по автодорогам приграничных регионов.

Напомним, ранее Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк отмечал, что с началом туристического сезона в Украине усилят меры, которые помогут избежать заноса возбудителя АЧС. В частности, предлагалось запретить ввоз на территорию Украины продукции животного происхождения без упаковки.