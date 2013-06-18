Во Львове нашли место для Центра польской культуры

Как сообщили УНИАН в управлении прессы и информации Министерства обороны Украины, об этом шла речь во время встречи сегодня во Львове военных делегаций во главе с первым заместителем министра обороны Украины Александром Олийныком и заместителем министра национальной обороны Республики Польша Робертом Купецьким.

Представители Минобороны Украины отметили, что сделано все для передачи целостного имущественного комплекса военного городка из фондов министерства на баланс Львова. Представители польской стороны отметили, что открытие культурного центра польской общины они планируют провести не позже 2014 года.

Также стороны рассмотрели вопрос стратегического развития последующего сотрудничества военных ведомств обеих стран.

По словам Олийныка, одна из ближайших встреч между министрами обороны Украины и Польши состоится буквально через две недели.

Военные должностные лица обеих стран подтвердили, что во время работы делегаций обсуждалось создание совместного украинско-польского подразделения.

«Это вопрос не новый, он активно прорабатывается уже несколько лет. И мы говорили о том, что окончательно процесс должен завершиться уже в этом году», – отметил Олийнык.

«Мы договариваемся о том, чтоб поднять действия этого совместного подразделения на более высокий тактический уровень. Больше информации о структуре и заданиях украинско-польского подразделения средства массовой информации получат уже в этом году», – сообщил Купецкий.