Проблем с выплатами денег вкладчикам Таврики не существует - эксперт
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко констатирует, что проблемы с выплатами денег вкладчикам банка "Таврика" не существует.
"Проблемы никакой не существует, на сегодня фактически все вкладчики получили свои деньги. Небольшое количество людей, покупавших сберегательные сертификаты на предъявителя, которые как было известно не подпадают под гарантию, а также та группа людей, которая держала несколько миллионов в одном банке, не получили полностью деньги. Поэтому говорить, что есть группа пострадавших вкладчиков - не стоит. Есть небольшое число людей, которые совершили ошибку, и не хотят в этом признаться", - отмечает эксперт, передает РБК-Украина.
Охрименко добавляет, что ситуацией с ликвидацией "Таврики" решил воспользоваться, ряд людей, которые за ее счет хотят получить персональные дивиденды.
"При этом есть люди, которые хотят получить выгоду от этой ситуации. Сначала это был экс-депутат Юрий Кармазин, который за ее счет хотел вернуть себе депутатский мандат. Сейчас появился юрист Крыжановский. Его мотивация проста - банальный пиар в ситуации, где нет никакой проблемы. Что и говорить, если его главные аргументы строятся на том, что заложенную экс-владельцами недвижимость будут продавать для возвращения кредитов. А это нормальная практика, которой занимается любой ликвидатор, ведь ему главное вернуть средства вкладчикам", - убежден эксперт.
Как сообщал ранее Фонд гарантирования вкладов физических лиц, за период с 27 марта по 14 мая 2013 года через отделения Райффайзен Банка Аваль 14 137 вкладчиков банка получили 868,797 млн гривен или 95,2% от общей суммы возмещения.
Возмещение вкладчикам, которые не получили вклады до 14 мая 2013 года, будут осуществляться по результатам рассмотрения их индивидуальных обращений в Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
20 декабря 2012 г. НБУ ввел временную администрацию в "Таврике". Как известно, акционером банка, который прямо и косвенно владеет 10% и более уставного капитала банка на конец отчетного 2011 года являлся Анатолий Кобец. Вместе с тем, по данным СМИ, фактическим владельцем финучреждения является Сергей Цюпко - владелец "Киевского ювелирного завода": в 2000 году стал одним из акционеров банка, в 2001-2002 годах возглавил наблюдательный совет АБ "Таврика".