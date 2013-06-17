Проблем с выплатами денег вкладчикам Таврики не существует - эксперт

"Проблемы никакой не существует, на сегодня фактически все вкладчики получили свои деньги. Небольшое количество людей, покупавших сберегательные сертификаты на предъявителя, которые как было известно не подпадают под гарантию, а также та группа людей, которая держала несколько миллионов в одном банке, не получили полностью деньги. Поэтому говорить, что есть группа пострадавших вкладчиков - не стоит. Есть небольшое число людей, которые совершили ошибку, и не хотят в этом признаться", - отмечает эксперт, передает РБК-Украина.

Охрименко добавляет, что ситуацией с ликвидацией "Таврики" решил воспользоваться, ряд людей, которые за ее счет хотят получить персональные дивиденды.

"При этом есть люди, которые хотят получить выгоду от этой ситуации. Сначала это был экс-депутат Юрий Кармазин, который за ее счет хотел вернуть себе депутатский мандат. Сейчас появился юрист Крыжановский. Его мотивация проста - банальный пиар в ситуации, где нет никакой проблемы. Что и говорить, если его главные аргументы строятся на том, что заложенную экс-владельцами недвижимость будут продавать для возвращения кредитов. А это нормальная практика, которой занимается любой ликвидатор, ведь ему главное вернуть средства вкладчикам", - убежден эксперт.

Как сообщал ранее Фонд гарантирования вкладов физических лиц, за период с 27 марта по 14 мая 2013 года через отделения Райффайзен Банка Аваль 14 137 вкладчиков банка получили 868,797 млн гривен или 95,2% от общей суммы возмещения.

Возмещение вкладчикам, которые не получили вклады до 14 мая 2013 года, будут осуществляться по результатам рассмотрения их индивидуальных обращений в Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

20 декабря 2012 г. НБУ ввел временную администрацию в "Таврике". Как известно, акционером банка, который прямо и косвенно владеет 10% и более уставного капитала банка на конец отчетного 2011 года являлся Анатолий Кобец. Вместе с тем, по данным СМИ, фактическим владельцем финучреждения является Сергей Цюпко - владелец "Киевского ювелирного завода": в 2000 году стал одним из акционеров банка, в 2001-2002 годах возглавил наблюдательный совет АБ "Таврика".