На Черкащине памятник Гонте поставили на постамент Кирова

Как сообщает всеукраинская газета "Козацький край", крестьяне в Жаботине открыли памятник вожаку Колеевщины, использовав музейный экспонат и постамент, оставшийся от уничтоженного стихией памятника большевику.

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После расформирования сельского краеведческого музея, с Жаботина до Каменки вывезли все экспонаты, кроме бюстов вожаков Колеевщины Гонте и Зализняку – они остались в сельском совете. В 1993 году бюст Зализняка установили возле сельского клуба на специально построенном постаменте.

20 лет спустя через дорогу от Зализняка поставили бюст и Гонте. Как сообщает издание, демонтаж памятника Кирову не был политической акцией - его демонтировали после разрушения вследствие неблагоприятных погодных условий.