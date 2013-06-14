Взрывы на трассе Киев-Чоп: загорелся грузовик с химикатами

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главного управления ГСЧС Украины в Ривненской области, сгорел грузовик «Рено» с прицепом, который вез 200-литровые и 500-литровые бочки с полиэфирными смолами.

По словам водителя спасатели установили, что машина загорелась из-за разрыва колеса, в результате контакта колесного диска с асфальтом образовалась искра, которая впоследствии и вызвала пожар в прицепе.

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Водитель пытался ликвидировать пожар самостоятельно, но из этого ничего не вышло. Бочки начали взрываться. На ликвидации пожара были задействованы три пожарных автомобиля. С их помощью удалось залить груз пеной.

Операция продолжалась около часа. Все это время движение по трассе было перекрыто.