Самое большое несоответствие между желаниями женщин и планами мужчин по двум пунктам - это забота, внимание и хорошее слово, желающих получить 16% женщин, а хотели бы предоставить всего 8% мужчин и романтическое путешествие, в которое хотят отправиться 13% женщин, и только 10% мужчин планируют сделать именно такой подарок.

Социологи определили 6 самых популярных подарков, которые бы женщины хотели получить к празднику 8 марта.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 5-7 февраля.

"Уже 10 лет подряд КМИС спрашивает женщин, что бы они хотели получить в подарок на 8 марта. Кроме того, мы интересуемся планами мужчин и видим, что они учитывают наши советы", - отметили социологи.

Что подарить женщине на 8 марта

Согласно результатам опроса, первые 6 подарков, которые хотели бы получить женщины - это цветы, заботу и внимание, романтическое путешествие, ювелирное украшение, романтический ужин и духи.

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По сравнению с 2019 годом почти втрое увеличилось количество женщин, которые хотели бы получить романтическое путешествие от мужчин (с 5% до 13%) и вдвое больше мужчин планируют это предложить (было 5%, стало 10%), однако несколько уменьшилось количество желающих получить цветы в подарок (с 23% до 18%).

Самое большое несоответствие между желаниями женщин и планами мужчин (потенциальные "разочарования") по двум пунктам - это забота, внимание и хорошее слово, которые желают получить 16% женщин, а хотели бы предоставить всего 8% мужчин и романтическое путешествие, в которое хотят отправиться 13% женщин, и только 10% мужчин планируют сделать именно такой подарок.

Что известно об опросе

КМИС провел регулярный всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус" методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошены 2005 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме Автономной Республики Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше). В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властями Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

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В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Женщинам и мужчинам задавались несколько разные вопросы, показатели рассчитаны отдельно для женщин и мужчин, поэтому массив для каждой из половых групп составляет около 1000 респондентов.

Статистическая погрешность выборки около 1000 респондентов (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,4% для показателей, близких к 50%, 3% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%, 1,5% - для показателей, близких к 5%.

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Автор: Константин Гончаров