В Николаеве завершилась акция «Вставай, Украина!»

Как передает корреспондент УНИАН, более 2 тысяч участников акции колонной прошли по улице Советской от Областного дворца культуры до Каштанового сквера, где состоялся митинг.

Во время митинга на сцену оппозиции пытался прорваться народный депутат от КПУ Николай Дзарданов, однако охрана не пропустила его.

На митинге выступили глава фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк и лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок, а также народные депутаты Роман Забзалюк, Игорь Бриченко (оба - фракция «Батькивщина»), кандидат в народные депутаты от оппозиции по 132-му мажоритарному округу (Первомайск Николаевской области) Аркадий Корнацкий и другие.

Яценюк во время выступления поблагодарил николаевцев за поддержку на выборах. "Это не синий город, это не красный город, это желто-голубой украинский город, и слава вам!", - сказал он. Также Яценюк заявил, что оппозиция поборет "режим Януковича" в 2015 году после того, как выиграет президентские выборы.

В своем выступлении Тягнибок обвинил руководителей Николаевской области от Партии регионов в задолженности по зарплатам и высоком уровне безработицы в регионе. "Самый большой уровень задолженности перед людьми по зарплате тоже на Николаещине. Все потому что руководители области - от Партии регионов", - сказал он.

Во время митинга среди участников акции появились прикрепленные к воздушным шарам фигуры с изображением Президента Украины Виктора Януковича как одного из героев фильма "Джентльмены удачи", премьер-министра Николая Азарова в образе боярина и председателя Николаевской облгосадминистрации Николая Круглова, сидащего на карте области. Под каждым изображением была надпись "Звільнений народом"