Министр назвал самые выгодные для инвестирования украинские отрасли

Самым интересными для инвестирования отраслями в Украине являются: машиностроение (в том числе тяжелое и энергетическое), производство автозапчастей; информационные технологии и разработка программного обеспечения; сельское хозяйство. Об этом заявил 13 июня Министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов в ходе Первой международной бизнес-конференции «ABC: Ukraine & Partners».

По его словам, в перспективе приоритетными будут: зерновое хозяйство, органическое производство сельхозпродукции, развитие логистической инфраструктуры; проекты в энергетическом секторе, которые должны уменьшить зависимость от импортных поставок традиционных энергоносителей. Также перспективным направлением является развитие инфраструктуры в Украине, строительство и реконструкция дорог и мостов, аэропортов и морских портов на основе концессии или государственно-частного партнерства.

Поддержку получат также проекты и в других отраслях, главное условие – проект должен соответствовать целям и задачам Программы.