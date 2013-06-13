Захарченко: По делу об убийстве харьковского судьи есть «интересная информация»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко в интервью журналистам в Киеве.

“Оперативная информация, поступающая ко мне, она заслуживает интереса”, - сказал министр.

По словам Захарченко, 12 июня ход расследования этого дела заслушивался в Генеральной прокуратуре в присутствии заместителя генпрокурора Виктора Войцишена.

“Мы продолжаем работать. Милиция ни на один день не прекращала работы, все лучшие силы продолжают работать по этому делу. Это квалифицированное преступление, оно, безусловно, непростое для того, чтобы очень легко раскрыть”, - отметил министр.

По словам Захарченко, это преступление стоит на контроле, “и я думаю, что это (раскрытие убийства - УНИАН) дело времени”.

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Как сообщал УНИАН, 15 декабря 2012 года в Харькове неизвестные убили судью одного из райсудов Харькова Трофимова и трех членов его семьи. По данным милиции, обезглавленные тела обнаружил в квартире судьи близкий родственник погибших. Были убиты 58-летний Трофимов, его 59-летняя жена, их 30-летний сын и 29-летняя гражданская жена сына. Убийцы забрали с места преступления отрезанные головы убитых.