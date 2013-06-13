Аграрному сектору не хватает 70 млрд долл. инвестиций – эксперт

Через 15 лет украинские аграрии смогут производить до 90 млн тонн зерна. Такие объемы урожая позволят Украине занять второе место среди мировых лидеров по продаже зерна.

Однако для того, чтобы эти планы стали реальными, необходимо инвестировать значительные средства в аграрный сектор. В частности сельское хозяйство нуждается в 70 млрд долл. инвестиций.

Об этом сообщил президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко в ходе дискуссионной панели «Инвестиции в аграрную отрасль Украины. Накормим мир вместе!», состоявшейся в рамках первой международной бизнес-конференции ABC: Ukraine & Partners, передает РБК-Украина.

«Аграрная отрасль всегда прославляла наше государство. И мы ожидаем, что такая же тенденция будет продолжаться. Сейчас Украина входит в пятерку мировых лидеров по экспорту зерна. И в ближайшем будущем мы можем занять 2 место. Украина завоевала стратегические рынки в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Страны этих регионов зависят на 30-70% от украинского зерна. Также Украина значительно нарастила объемы продаж зерна в Европу», – отметил Леонид Козаченко.

Также специалист добавил, что для увеличения объемов экспорта необходимо нарастить урожай зерновых. Так, через 15 лет украинские аграрии смогут собирать до 90 млн т зерна.

«Учитывая рост населения в мире, на Украину возлагается очень большая задача. Так, Украина может накормить до 600 млн человек. Около 20% произведенной сельхозпродукции будет потребляться внутри страны, а 80% может идти на экспорт», – отметил президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко.

Однако для того, чтобы реализовать такие планы, необходимо привлечь в аграрный сектор до 70 млрд долл. инвестиций.