Донецк отсудил у ЛАЗа 25 миллионов

Соответствующее решение по долгу ЛАЗа принял Киевский апелляционный суд, сообщает ZIK.

По словам донецкого мэра Александра Лукьянченко, теперь Донецк не нуждается в этих автобусах, которые должны были поступить городу еще в мае 2012 года.

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Руководство ЛАЗа объяснило невыполнение заказ задержкой с поставкой деталей из Европы и уже подало кассацию на решение Киевского апелляционного суда.

Как известно, существуют большие долговые обязательства за автобусы к Евро-2012 перед львовским заводом со стороны городов Львов (25 миллионов гривен) и Киев (63 миллиона гривен).