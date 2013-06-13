Донецк отсудил у ЛАЗа 25 миллионов
12:05, 13 июня 2013Общество
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Львовский автобусный завод (ЛАЗ) должен вернуть Донецкому горсовету 25 миллионов гривен за 10 автобусов, которых так и не поставил к Евро-2012.
ЛАЗ не успел поставить Донецку 10 автобусов
Соответствующее решение по долгу ЛАЗа принял Киевский апелляционный суд, сообщает ZIK.
По словам донецкого мэра Александра Лукьянченко, теперь Донецк не нуждается в этих автобусах, которые должны были поступить городу еще в мае 2012 года.
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Руководство ЛАЗа объяснило невыполнение заказ задержкой с поставкой деталей из Европы и уже подало кассацию на решение Киевского апелляционного суда.
Как известно, существуют большие долговые обязательства за автобусы к Евро-2012 перед львовским заводом со стороны городов Львов (25 миллионов гривен) и Киев (63 миллиона гривен).
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