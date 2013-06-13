Журналисты Черкасс требуют извинений за оскорбления в соцсети

Они требуют дать публичную оценку стиля общения его советника и.о. директора КП «МИА Черкассы» Валерия Воротника и заставить его публично извиниться.

Как передает корреспондент УНИАН, основанием для открытого письма журналистов стали грубые высказывания, откровенное хамство Воротника в отношении жителей города и журналистов в соцсети Facebook.

Кроме публичной оценки поведения советника мэра, журналисты просят Белоусова «….пересмотреть соответствие В.Воротника занимаемой должности, заставить его публично извиниться перед жителями города, а также рассмотреть его поведение как депутата комиссией городского совета по вопросам местного самоуправления, депутатской деятельности, этики, регламента, информации, законности и правопорядка и доложить на сессии городского совета».

Справка УНИАН. Воротник позволил себе грубые высказывания во время обсуждения фото, которое выложил на своей странице в социальной сети Facebook депутат горсовета Александр Радуцкий в конце мая с.г.