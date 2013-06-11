На Николаевщине люди задыхаются от смрада из-за соседства с сырзаводом (видео)

Стоки местного сыр-завода сливаются прямо в водоем, рядом с жилищами людей, сообщает ТСН.

Огород Ларисы находится ближе всех к смрадному озеру. Женщина говорит - вода в нем розовая. А запах такой, что терпеть невмоготу.

Люди говорят, что воняет так, что глаза выедает, а сам запах похож на запах из туалета. Вонючее озеро даже скот обходит. Пастух Дмитрий говорит - даже в жару не может подогнать стадо к здешним плавням.

Причина - стоки местного сырзавода. Остатки сыворотки предприятие сбрасывает прямо в озеро. Городские чиновники об этом знают, но помочь не могут. Если позволить заводу сливать агрессивные отходы в городскую канализацию, может выйти из строя вся очистительная система.

"Режим очистки обеспечивается бактериями активного ила. Если она будет попадать на нашу станцию ​​полной биологической очистки, эти бактерии, они просто погибнут и станция не сможет перерабатывать стоки которые приходят из города", - сказал мэр Новой Одессы Александр Поляков.

На заводе объясняют - раньше сыворотку отдавали на переработку, но сейчас перерабатывающее предприятие остановилось. Выход уже нашли, но людям придется потерпеть. Минимум год.

"Сегодня есть проект, который должны реализовать до мая следующего года. На территории этого предприятия будет построен еще один цех, будет перерабатывать эту сыворотку", - сообщил директор ООО "Молочная компания" Дружба "Александр Фесенко.

Чиновники тоже призывают людей к терпению. Потому что завод - это налоги и рабочие места. А владелец, мол, обещает еще и рекультивировать озеро, от которого пахнет.