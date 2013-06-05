Жители города Узин на Киевщине страдают от невыносимого смрада (видео)

С предпринимателями горожане воюют уже целый год без всякого результата. Городская власть обещает решить вопрос, а директор завода не видит никаких нарушений с его стороны, - говорится в сюжете ТСН.

Город Узин из-за вони слышно за версту. Люди уже не выдерживают. Женщины этот запах даже описать не могут. Некоторые думают отсюда переезжать, потому что ночью окна фактически нельзя открыть из-за запаха. Между собой горожане уже перессорились. Если одни хотят дышать чистым воздухом, то другие - работать. Мол, это единственное место, где можно заработать.

Часть жителей города готовы нюхать вонь, чтобы только заработать средств для детей. Люди даже вынуждены покупать питьевую воду, потому что их колодцы грязные. На сплошное болото превратились поля и дорога. Досталось даже озеру, что несколько ниже по склону.

Местный депутат уверяет, что проблему решат. Уже создана специальная комиссия. А 1 сентября директор комбината пообещал запустить новые очистные системы за 10 миллионов гривен. Тем более, что на работу комбината у него есть все необходимые разрешения.

А пока врачи констатируют: среди жителей Узина учащаются приступы у сердечников и астматиков. И многие жалуются на першение в горле и головную боль.