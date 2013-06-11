Кабмин представит программу активизации развития экономики

13 июня в рамках первой Международной бизнес-конференции «ABC: Ukraine & Partners» первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, а также министры экономического развития Игорь Прасолов и министр промышленной политики Михаил Короленко представят на суд мировой бизнес-общественности и министров стран Европы концепцию и первые итоги реализации «Государственной программы активизации развития экономики на 2013-2014 гг».

Сергей Арбузов отметил, что обсуждение программы в рамках столь престижного форума станет презентацией «сильной, прагматичной и открытой правительственной политики, нацеленной на модернизацию национальной экономики».

Первый вице-премьер напомнил, что Государственная программа активизации развития экономики должна обеспечить выполнение трех основных задач:

- ускорение экономического роста;

- начало модернизации реального сектора национальной экономики и повышение доли производимых товаров с высокой добавленной стоимостью;

- развитие инфраструктуры и модернизация жилищно-коммунального хозяйства.

Программа направлена на повышение конкурентоспособности экономики и улучшение инвестиционного климата; поддержку базовых отраслей, которые формируют наибольший вклад в ВВП - металлургическое производство, агропромышленный комплекс, машиностроение, химическая промышленность; обеспечение развития отраслей, являющихся перспективными для малого и среднего бизнеса, в частности легкой и деревообрабатывающей промышленности, сектора ИТ-технологий.

По словам Арбузова, на первом этапе реализации программы будет создан ряд финансовых инструментов, призванных обеспечить реальный сектор экономики долгосрочными и дешевыми кредитами, без которых невозможно обновление основных фондов предприятий. Особое внимание первый вице-премьер обратил на то, что документ сбалансирован с реальными возможностями бюджета.

«В финальном варианте программы остались только те задачи и мероприятия, которые можно обеспечить финансовым ресурсом. Это - гарантия того, что принятая программа действительно будет выполнена», - заявил Арбузов.

По мнению министра экономического развития и торговли Игоря Прасолова, бизнес-форум откроет широкие возможности в дальнейшем налаживании диалога между властью и бизнесом. «Конференция будет способствовать укреплению партнерских отношений между деловыми кругами различных стран, поможет созданию в Украине комфортной инвестиционной среды и росту имиджа Украины в мире, как надежного делового партнера. Это поможет нашему государству активизировать национальную экономику на благо граждан», - сказал глава МЭРТ.

Солидарен с ним и министр промполитики Михаил Короленко. «Я убежден, что проведение этого мероприятия будет не только способствовать привлечению инвесторов и бизнеса к реализации Государственной программы активизации развития экономики Украины на 2013 -2014 гг., но и станет еще одним шагом на пути к повышению инвестиционной привлекательности украинских предприятий. Форум позволит закрепить за Украиной имидж стабильной независимой страны с динамичной рыночной экономикой», - резюмировал Короленко.