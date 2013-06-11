Трое неизвестных в масках и с оружием напали на судью на Закарпатье

Об этом УНИАН сообщили в Секторе связей с общественностью Закарпатского УМВД Украины.

Как говорится в сообщении, в Раховский райотдел управления МВД Украины в Закарпатской области обратилась судья Раховского районного суда, женщина 1974 года рождения.

Она рассказала, что в понедельник, 10 июня, в 22.25 она вместе с мужем возвращалась домой на собственном автомобиле. Выйдя из машины во дворе своего дома, судья увидела трех человек, одетых в темное, с лицами, скрытыми под масками или капюшонами. Она также услышала слово «стоять».

Судья рассказала, что в этот момент ее муж втолкнул ее в подъезд дома и быстро закрыл двери, после чего они услышали несколько выстрелов, которые донеслись из двора.

В настоящее время по данному факту продолжается следствие, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, уточняют в ССО УМВДУ в Закарпатской области.