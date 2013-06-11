СМИ: Украинцы перестали забирать доллары из банков и ждут осенней девальвации

Как следует из обнародованных данных Нацбанка в апреле-мае отток составил $5,4 млн и $4,4 млн соответственно, тогда как в феврале украинцы забрали из банков $182 млн, а в марте — $196 млн, пишет КоммерсантЪ-Украина.

Банкиры объясняют нежелание клиентов конвертировать валютные депозиты в гривневые сохранением высокой доходности вложений в иностранную валюту и резким сокращением ставок по гривневым вкладам: от 27% в конце 2012 года, до 18-19% сейчас. Ставки по валютным же вкладам снизились не столь значительно: с 9-10% до 6-7% годовых.

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Кроме того, участники рынка ожидают девальвации, просто ее вероятные сроки постоянно переносятся. Девальвационные ожидания усилятся с приближением нового делового сезона, так как из года в год присутствует психологический фактор девальвации гривны осенью.