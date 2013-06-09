Завтра абитуриенты пишут ВНО по русскому языку

В понедельник, 10 июня, абитуриенты сдадут тест внешнего независимого оценивания по русскому языку.

Как сообщает Освіта.ua, тестирование по русскому языку не является популярным предметом среди большинства участников ВНО.

В этом году для участия в тестировании зарегистрированы 6 902 участника. В частности, в Киеве сдавать ВНО по русскому языку изъявили желание 252 абитуриента.

Тест внешнего независимого оценивания по русскому языку в 2013 году состоит из заданий трех форм и содержит 51 задание. Последнее из них предусматривает создание собственного высказывания на предложенную тему, за выполнение которого абитуриенты смогут получить от 0 до 20 тестовых баллов.

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Максимальное количество баллов, предусмотренное за выполнение всех заданий теста ВНО по русскому языку, составляет 88 баллов.

На решение заданий участникам ВНО будет отведено 150 минут.

Тестирование по русскому языку начнется 10 июня в 11:00, а допуск в пункт тестирования будет осуществляться с 10:15 до 10:50.

Как известно, обязательными документами для допуска в пункт тестирования являются оригиналы сертификата ВНО; паспорта или другого документа, серия и номер которого отмечены в сертификате; приглашения-пропуски для участия во внешнем независимом оценивании.

ВНО проходит с 3 по 27 июня, для участия в нем зарегистрировались 322,5 тысяч желающих. Из них почти 80 тысяч человек (около 25%) - выпускники общеобразовательных школ прошлых лет.