В Нацдепозитарии рассказали о запуске системы электронного документооборота

Об этом он рассказал в интервью газете «Урядовий кур’єр».

«На нашем сайте содержится информация о переданных глобальных сертификатах (ГС). Сейчас таких уже более 3000. Передача глобальных сертификатов идет по плану. Данные из системы учета ВДЦБ перекачиваются в систему учета НДУ, которая создана для увеличения скорости открытия счетов и зачисления на них бумаг», - отметил он.

При этом, по его словам, этот процесс тормозят несколько факторов.

«Однако этот процесс затрудняют несколько факторов. Во-первых, эмитенты, не получили код или у которых он неправильный, должны будут получить код, иначе НДУ не примет на хранение их глобальный сертификат. Во-вторых, не все хранители ценных бумаг заключили с НДУ договора. Это особенно важно в период собрания акционеров. Хранители несут ответственность за своих клиентов, и чтобы передача ГС была возможна, им необходимо заключить с нами договор. Кроме того, очень важно, чтобы хранители ежедневно выходили на связь с НДУ», - добавил председатель правления НДУ.

Он добавил, что эмитентам также следует заключить с НДУ договора, а также обновить документы, связанные с идентификацией клиента. Румпа также выразил убеждение, что передача глобальных сертификатов должна завершиться до октября этого года.

Комментируя планы на этот год, Сергей Румпа отметил, что деятельность НДУ будет осуществляться в обычном режиме.

«Наша главная задача на этот год - создание Центрального депозитария на базе НДУ. При этом наша текущая деятельность должна осуществляться в обычном режиме, чтобы не пострадали скорость и качество предоставления услуг. Учитывая растущие нагрузки, мы планируем продолжать обучение персонала, расширять каналы коммуникаций, чтобы всегда быть на связи с клиентами, чтобы ни один вопрос не оставалось без ответа», - подчеркнул Румпа.

По его словам, сегодня продолжается активная работа по совершенствованию программного продукта, разработке новых моделей взаимодействия с партнерами, а также продолжается запуск системы электронного документооборота, который позволит взаимодействовать с эмитентами в электронном виде.