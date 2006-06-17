В Харькове задержан проректор-взяточник

Проректор одного из харьковских вузов задержан за взяточничество.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре общественных связей Управления МВД Украины в Харьковской области, накануне в органы милиции обратился 23-летний харьковчанин с заявлением о том, что служебное лицо одного из высших учебных заведений города требует у него взятку за вступление в это учебное заведение.

Во время проведения оперативных мероприятий руководитель был задержан в своем служебном помещении при получении взятки в размере 2 тыс. дол.

Прокуратура Харьковской области по этому факту возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 368 ч.1 Уголовного кодекса Украины - получение взятки. Подозреваемый задержан. Следствие продолжается.