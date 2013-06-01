Ликвидирована сеть подпольных игорных клубов

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД В Днепропетровской области, в ходе обысков изъято 96 единиц игорного оборудования, а именно 38 игральных автоматов и 60 системных блоков на сумму 800 тыс. грн.

По данным ОСО, сеть подпольных игорных клубов «организовала группа лиц», детали не указываются.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) УК Украины.

Организаторам преступного бизнеса угрожает штраф от 10 до 40 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией игорного оборудования

По информации ГУ МВД, с начала т.г. в Днепропетровской области открыто 239 уголовных производств за незаконную деятельность в сфере игорного бизнеса. Прекращена работа 79 игральных заведений. В том числе ликвидированы две сети игорных структур, состоявшие из 18 и 10 субъектов. Изъято 855 единиц игорного оборудования на общую сумму около 8 млн грн.