Судебный исполнитель попадет под суд

В Винницкой области работниками подразделения по борьбе с организованной преступностью УМВД в Винницкой области разоблачен сотрудник исполнительной службы Козятинского района, который вопреки решению суда, вынес постановление о снятии ареста на имущество должника.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте по связям с общественностью МВД Украины.

Согласно сообщению, работники УБОП установили, что подозреваемый в августе этого года, злоупотребляя служебным положением, вопреки судебному постановлению о взыскании долга с частного предпринимателя в интересах местного жителя, вынес постановление о снятии ареста с имущества должника.

В результате этого местному жителю нанесен ущерб на сумму свыше 400 тыс. гривен.

Козятинской межрайонной прокуратурой в Винницкой области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.3 ст.365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий).

Ведется следствие.