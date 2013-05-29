В центре Херсона нашли два трупа

Как сообщил корреспонденту УНИАН источник в правоохранительных органах области, 27 мая в центре Херсона в доме на ул. Матросской, 48 были обнаружены два трупа.

Погибшие - 72-летний мужчина, работавший дворником, и 54-летняя женщина - жили вместе уже более двух лет. Их трупы обнаружила знакомая, которая пришла в гости.

Мужчина лежал на полу с характерной полосой на шее, которая свидетельствовала об удушении. В руках покойного был нож и топор. А его супруга находилась на кровати. На теле женщины эксперты насчитали 9 ножевых ран. Кроме того, жертве перерезали горло.

Обстановка в доме свидетельствовала о том, что здесь выпивали компанией. По отпечаткам пальцев, оставшихся пустых бутылках, удалось установить личности подозреваемых в убийстве.

В частности, один из подозреваемых - дважды судимый 32-летний житель Херсона, армянин по национальности (в последний раз был осужден в текущем году за кражу, находится на испытательном сроке), второй - 30-летний житель села Большие Копани Цюрупинского района.

Оба подозреваемых разыскиваются. На данный момент их местонахождение не установлено. Мобильные телефоны они отключили.

Оперативники, из следственной группы считают, что главным мотивом убийства стала пьяная ссора, так как материальных ценностей в доме убитых не было и убийцы даже не взяли мобильные телефоны жертв.

По указанному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.