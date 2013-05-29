Гражданину, сидевшему без решения суда, дали срок, который он уже отбыл

Как сообщила УНИАН пресс-служба апелляционного суда, 27 мая своим решениям Черниговский областной апелляционный суд подтвердил приговор суда первой инстанции о виновности Верхогляда в совершении инкриминируемых ему преступлений. В то же время, приговор изменен в части назначенного наказания – наказание смягчено с 10 до 8 лет 4 месяцев лишения свободы, чем частично удовлетворены апелляции осужденного и его защитника, которые указывали на беспочвенность осуждения и долговременное пребывание под стражей без окончательного решения по делу.

Апелляция прокурора на мягкость наказания оставлена без удовлетворения.

Окончательно, по совокупности преступлений, Верхогляду назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 4 месяца. Приговор вступил в законную силу и может быть обжалован в кассационном порядке в течение 3 месяцев.

Справка УНИАН. Житель города Ромны Сумской области Сергей Верхогляд был задержан 16 февраля 2005 г. сотрудниками УМВД по подозрению в совершении убийства в с.Бочечки Конотопского района 24 января в 2005 г. Расследование длилось более двух лет, и 10 апреля 2007 года суд вынес первый приговор, которым осудил его к десяти годам лишения свободы. В дальнейшем четыре раза местный суд в Ромнах осуждал Верхогляда к 10 годам лишения свободы, и каждый раз этот приговор отменялся на этапе апелляции или кассации.

Правозащитники называют дело уникальным, поскольку есть несколько десятков свидетелей, которые утверждают, что в момент преступления человек находился в Конотопе, - на расстоянии нескольких десятков километров от места происшествия. А главный свидетель обвинения уже несколько лет открыто заявляет, что под милицейскими пытками был вынужден оболгать Верхогляда.

20 декабря 2012 года горрайонный суд Конотопа Сумской области снова приговорил Верхогляда к 10 годам лишения свободы по ст.ст. 121 ч.1, 121 ч.2 (умышленное тяжкое телесное повреждение, которое привело к смерти потерпевшего), 296 ч.4 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия либо иного специально приспособленного или предварительно заготовленного предмета) Уголовного кодекса Украины. На это решение осужденным и его защитником была подана апелляция, которая рассматривалась 27 мая 2013 года.

В связи с тем, что по делу Верхогляда на данное время нет окончательного решения, Европейский суд по правам человека, где уже 5 лет лежит жалоба, не может рассмотреть это дело.