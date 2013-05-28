Узбекистан может присоединиться к ЗСТ СНГ 31 мая

Согласно информации Исполкома СНГ, вопрос о подписании протокола о применении Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года между его Сторонами и Республикой Узбекистан внесен в повестку дня заседания одним из первых.

Таким образом, Узбекистан сможет стать 9-м участником договора о ЗСТ СНГ.

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Всего в ходе заседания главами правительств стран СНГ планируется рассмотреть 31 проект документов, нацеленных на расширение и углубление экономических и гуманитарных связей, обеспечение безопасности, дальнейшее развитие сотрудничества в других приоритетных направлениях деятельности Содружества.

Справка: Договор о ЗСТ СНГ (товарами) вступил в силу в конце сентября 2012 года, после ратификации парламентами Беларуси, России и Украины.

18 октября 2011 года Договор о создании Зоны свободной торговли СНГ был подписан в Санкт-Петербурге премьер-министрами стран СНГ. Документ, в частности, подписали главы правительств России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана, Молдовы и Киргизии. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. Вместе с тем было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.