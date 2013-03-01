ЕЭК: У Украины и стран ТС уже есть одна ЗСТ, и во второй нужды нет

Такое разъяснение УНИАН дали в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Украина уже находятся в одной зоне свободной торговли со странами Таможенного союза - это зона свободной торговли СНГ. Это современное соглашение, которое в том числе предусматривает рассмотрение спорных вопросов в арбитраже. Поэтому говорить о создании какой-то специальной зоны, наверно, пока не приходится», - отметили в ЕЭК.

При этом в ЕЭК также сказали, что не располагают информацией о подаче Украиной предложения о создании ЗСТ с Таможенным союзом.

«Нам неизвестно о существовании такого предложения», - подчеркнули в ЕЭК.

Напомним, по информации СМИ, министр иностранных дел Леонид Кожара заявил, что наиболее приемлемой формой сотрудничества Украины с Таможенным союзом будет формат «3+1», в котором будет создана Зона свободной торговли с Беларусью, Россией и Казахстаном.