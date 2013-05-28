Эксперт советует НБУ взяться за владельцев платежных терминалов

По его словам, пользователи платежных терминалов последнее время начали сталкиваться с явным игнорированием их владельцами законодательства.

«Устанавливая на свое усмотрение ограничения относительно принятия или непринятия отдельных купюр для оплаты, такие субъекты хозяйствования грубо нарушают законные права потребителей услуг. По разным причинам при увеличении объемов операций владельцы платежных терминалов начали устанавливать ограничения на прием отдельных купюр. Все это аргументируется или статистикой использования купюр или фразой это желание улучшить качество обслуживания». А на самом деле все просто. Владельцы платежных терминалов практически остались бесконтрольными на этом рынке», - отметил эксперт.

Заика уточняет, что сейчас происходит фактическое принуждение владельцами платежных терминалов потребителей осуществлять дополнительное авансирование средств сверх установленных платежей. Он приводит пример, что часто потребитель вынужден вместо 95 грн. платить, скажем, 100 грн.

«Без сомнения, хорошую репутацию в использовании платежных терминалов сделали операторы мобильной связи. Они фактически «приучили» рядового гражданина не бояться таких «электронных кассиров». Это с одной стороны привело к увеличению количества желающих поставщиков услуг получать средства от плательщиков именно через такие терминалы, а население было мотивировано не идти в банк, и выстаивать очереди в кассы, а пользоваться таким нововведением», - убежден специалист.

В связи с этим он считает целесообразным активизировать контроль за нарушителями.

«В таких условиях, есть большая уверенность, что банки начнут активную рекламную компанию использования интернет-банкинга. И не исключено, что плательщик, знакомый с условиями оплаты через терминал будет использовать системы электронных платежей предложенных банками. Таким образом, будет сделан еще один шаг к достижению задекларированного Национальным банком Украины ограничения наличных расчетов и увеличению объемов безналичных расчетов.