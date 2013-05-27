МОН: Цена диплома не должна превышать 36,30 грн

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства образования и науки Украины, сегодня заместитель министра образования и науки – руководитель аппарата Алексей Днипров подписал письмо руководителям высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации, в котором подчеркивается персональная ответственность за соблюдение ценовой политики при установленной стоимости документов о высшем образовании.

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В частности, в письме говорится о том, что в адрес МОН поступают обращения от выпускников 2012/2013 учебного года по поводу уплаты денег за документы об образовании сверх их установленной стоимости.

В МОН напомнили, что цена одного экземпляра диплома младшего специалиста, бакалавра, специалиста, магистра, изготовленного на основе фотокомпьютерных технологий, составляет 36,30 грн.