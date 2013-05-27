Закон о внутренней торговле обещают представить через два месяца

«Все предложения к этому документу будут обязательно учитываться, мы хотим прекратить дискуссию по этому поводу и будем выходить на принятие этого закона», – сказал, отвечая на вопросы журналистов, министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов 27 мая.

Он напомнил, сколько диспутов вызвал этот непростой вопрос. До сих пор есть разное видение, как проводить изменения в данной сфере: готовить один закон или вносить дополнения и изменения в уже существующую нормативно-законодательную базу.

«Государство, в любом случае, стоит на стороне защиты потребителей», – сказал Игорь Прасолов.