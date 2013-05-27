Закон о внутренней торговле обещают представить через два месяца
18:31, 27 мая 2013Общество
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Министерство экономического развития и торговли Украины намерено поставить точку в дискуссии по поводу закона о внутренней торговле. И максимум через 2 месяца презентовать готовый документ.
Прасолов пообещал учесть все предложения к документу
«Все предложения к этому документу будут обязательно учитываться, мы хотим прекратить дискуссию по этому поводу и будем выходить на принятие этого закона», – сказал, отвечая на вопросы журналистов, министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов 27 мая.
Он напомнил, сколько диспутов вызвал этот непростой вопрос. До сих пор есть разное видение, как проводить изменения в данной сфере: готовить один закон или вносить дополнения и изменения в уже существующую нормативно-законодательную базу.
«Государство, в любом случае, стоит на стороне защиты потребителей», – сказал Игорь Прасолов.
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